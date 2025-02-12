Кавказский полицейский застрелил напарника, когда баловался с пистолетом

В Черкесии сотрудник полиции нечаянно застрелил своего напарника, когда играл с табельным пистолетом. Сперва мужчина утверждал, что напарник якобы сам баловался оружием и выстрелил себе в голову, сообщает Mash .

Следователи выяснили, что один из сотрудников черкеской полиции крутил на пальце свой пистолет Макарова, когда он не был поставлен на предохранитель. В один момент страж порядка случайно нажал на спусковой крючок, и оружие выстрелило. Пуля влетела прямо в голову напарнику стрелка, 23-летнему младшему сержанту.

Напарник вызвал врачей для раненого товарища, но спасти его не удалось. Сперва стрелок заявлял, что его напарник якобы случайно выстрелил в себя сам, однако правоохранители поняли, что он врет. Позже мужчина сам во всем признался и рассказал, как случайно застрелил коллегу.

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