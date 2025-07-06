Киевские власти Запорожья готовят принудительную эвакуацию

Как сообщают российские силовые структуры, такая мера может быть связана с продвижением ВС РФ в районах Каменского, Малых Щербаков и Малой Токмачки.

«Украинские власти уже применяли подобную практику в мае, когда принудительно эвакуировали жителей села Магдалиновка, — отмечает источник.

Сейчас по сёлам направляют волонтёров, но люди не хотят уезжать, зная, что их дома сразу разграбят военные, отметил он.

По информации Минобороны России, группировка «Днепр» за сутки нанесла удары по формированиям ВСУ в Запорожской и Херсонской областях. В ведомстве утверждают, что украинские военные ранее уже выселяли мирных жителей для размещения своих подразделений, не предоставляя альтернативного жилья.