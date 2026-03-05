В Петербурге мигрант избил супругу и похитил собственного ребенка
Фото - © Медиасток.рф
В Санкт-Петербурге 47-летний мигрант избил супругу, похитил собственного ребенка и угрожал его жизни. Неадеквата задержали, сообщает 78.ru.
Инцидент произошел накануне на улице Крыленко в Невском районе города. Уроженец одной из республик Средней Азии избил свою 30-летнюю супругу в квартире многоэтажки, затем схватил нож и полуторагодовалого сына, после чего скрылся на машине в неизвестном направлении.
Позднее мигрант позвонил жене и потребовал документы сына, при этом мужчина заявил, что причинит ребенку вред, если его требование не будет выполнено.
Правоохранительные органы ввели план «Перехват» в Северной столице. Вскоре автомобиль был обнаружен. В салоне находились злоумышленник, его 50-летний брат и ребенок. При задержании один из мужчин оказывал сопротивление.
Ребенка передали в детское соцучреждение, где он будет находиться до выяснения всех обстоятельств произошедшего.
Ранее мигранты сломали челюсть парню в драке у бара на Дальнем Востоке. Среди нападавших был охранник заведения.
Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.