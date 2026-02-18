Забили впятером: мигранты сломали челюсть парню в драке у бара на Дальнем Востоке

Конфликт в караоке-баре «Березка» во Владивостоке перерос в коллективное избиение парня. Мигранты, среди которых были и охранники заведения, сломали молодому человеку челюсть и нос, сообщает Telegram-канал «Многонационал».

Пострадавший приехал в командировку из Якутии и решил отдохнуть в баре. Там у него возник конфликт с охранником, который предложил выйти на улицу и разобраться «один на один». Однако его принялись избивать сразу несколько мигрантов.

На опубликованных в Сети кадрах видно, как парню наносят удары, он падает, но снова поднимается. При этом девушку, которая плачет и умоляет не бить молодого человека, силой держат мигранты.

Итогом конфликта стали сотрясение мозга, перелом челюсти и носа. Парень записал видеообращение, в котором рассказал, что обратился с заявлением в правоохранительные органы. Он также поблагодарил «Русскую общину» за оказание юридической помощи.

Ранее в торговом центре «Галерея» в подмосковном Видном мигранты матерились и оскорбляли девушек. На просьбу не делать этого они начали вести себя агрессивно.

