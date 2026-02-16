«Я твою маму е***»: мигранты матерились и оскорбляли девушек в подмосковном ТЦ
Фото - © скриншот
В торговом центре «Галерея» в подмосковном Видном мигранты матерились и оскорбляли девушек. На просьбу не делать этого они начали вести себя агрессивно, сообщает «Многонационал».
Охрана ТЦ вмешиваться в происходящее не стала.
«Я твою маму е***, ты понял?» — сказал в начале видео мигрант, которого удерживал от вероятного нападения на посетителя фудкорта другой молодой человек.
Мигрант громко матерился. Между посетителями началась словесная перепалка с большим количеством взаимных оскорблений. Разговоры велись на повышенных тонах.
