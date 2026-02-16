«Я твою маму е***»: мигранты матерились и оскорбляли девушек в подмосковном ТЦ

сегодня в 10:14

Мигранты матерились и оскорбляли девушек в ТЦ в подмосковном Видном

В торговом центре «Галерея» в подмосковном Видном мигранты матерились и оскорбляли девушек. На просьбу не делать этого они начали вести себя агрессивно, сообщает « Многонационал ».

Охрана ТЦ вмешиваться в происходящее не стала.

«Я твою маму е***, ты понял?» — сказал в начале видео мигрант, которого удерживал от вероятного нападения на посетителя фудкорта другой молодой человек.

Мигрант громко матерился. Между посетителями началась словесная перепалка с большим количеством взаимных оскорблений. Разговоры велись на повышенных тонах.

