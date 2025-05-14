В Перми арестовали школьника, подозреваемого в убийстве бабушки и дяди ножом

В Перми арестовали 16-летнего школьника, которого подозревают в убийстве бабушки и дяди в ходе бытовой ссоры, сообщает РИА Новости .

Согласно версии следствия, в квартире многоэтажки на улице Коминтерна девятиклассник в ходе ссоры напал на своего дядю. В конфликт вмешалась бабушка школьника, которой он также нанес ножевые ранения. От полученных травм пострадавшие скончались на месте.

«Ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 12 июля», — заявили в региональном управлении Следственного комитета РФ.

В настоящее время следователи выясняют причину конфликта между 16-летним подростком и его дядей.

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