Силы ПВО сбили над Пензой БПЛА

сегодня в 03:40

Средств противовоздушной обороны сбили украинский дрон в небе над Пензой, сообщил губернатор региона Олег Мельниченко на платформе «Макс».

«Силами ПВО Минобороны России и мобильных огневых групп над областным центром сбит беспилотник», — говорится в сообщении.

По предварительным данным, никто не пострадал. Разрушений не зафиксировано.

Ранее сообщалось, что Дежурные средства ПВО в течение дня — с 8:00 до 20:00 — уничтожили и перехватили 62 украинских дрона в небе над страной.

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