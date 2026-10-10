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В Николаеве на фоне воздушной тревоги прогремел взрыв

Общество

В Николаеве на юге Украины прогремел взрыв, сообщает украинский телеканал «Общественное».

«В Николаеве был слышен взрыв», — говорится в сообщении.

Отмечается, что через несколько минут раздались повторные взрывы.

Ранее российские войска продолжили нанесение ударов по целям на Украине.

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