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В результате ДТП в Николаевске-на-Амуре погибли два человека

В результате ДТП в Николаевске-на-Амуре погибли 2 человека, еще 8 пострадали. Среди пострадавших есть ребенок, сообщает Госавтоинспекция Хабаровского края.

По предварительной информации, водитель Mazda Proceed Marvie не уступил Nissan Elgrand, в результате чего произошла авария. Водитель Mazda и его пассажирка погибли на месте ДТП.

Кроме того, 8 человек получили травмы различной степени тяжести, в том числе мальчик 2020 года рождения.

Ранее сообщалось, что сотрудники столичной Госавтоинспекции устанавливают обстоятельства ДТП на юго-западе Москвы, в результате которого погиб человек.

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