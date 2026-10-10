Главный аэропорт Панамы возобновил работу после землетрясения
Международный аэропорт Токумен в столице Панамы возобновил работу после землетрясения магнитудой 7,6, сообщает ТАСС.
«Международный аэропорт Токумен сообщает о возобновлении воздушных перевозок после временной приостановки и превентивной эвакуации, проведенных в связи с землетрясением», — говорится в сообщении аэропорта в X.
Ранее сообщалось, что в Панаме произошло мощное землетрясение магнитудой. Подземные толчки зафиксировали в районе Питалозы, местные власти предупредили жителей и туристов об опасности цунами.
По данным Европейско-средиземноморского сейсмологического центра, эпицентр находился в 213 км к юго-западу от Панамы, очаг залегал на глубине 12 км.
Система предупреждения о цунами США сообщает о возможной угрозе. Людей предупреждают об опасности.
Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.