Главный аэропорт Панамы возобновил работу после землетрясения

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Международный аэропорт Токумен в столице Панамы возобновил работу после землетрясения магнитудой 7,6, сообщает ТАСС .

«Международный аэропорт Токумен сообщает о возобновлении воздушных перевозок после временной приостановки и превентивной эвакуации, проведенных в связи с землетрясением», — говорится в сообщении аэропорта в X.

Ранее сообщалось, что в Панаме произошло мощное землетрясение магнитудой. Подземные толчки зафиксировали в районе Питалозы, местные власти предупредили жителей и туристов об опасности цунами.

По данным Европейско-средиземноморского сейсмологического центра, эпицентр находился в 213 км к юго-западу от Панамы, очаг залегал на глубине 12 км.

Система предупреждения о цунами США сообщает о возможной угрозе. Людей предупреждают об опасности.

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