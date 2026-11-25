Инфляция ее не берет: в России нашли рыбу, которая год не дорожает
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Пока стоимость многих продуктов продолжает меняться, сельдь остается одним из самых стабильных товаров на российском рыбном рынке. За год ее оптовая цена практически не изменилась и держится в пределах 115–117 рублей за килограмм. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Всероссийскую ассоциацию рыбопромышленников и экспортеров (ВАРПЭ).
Небольшое движение цен все же наблюдается: в последние недели оптовая стоимость выросла менее чем на 2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Однако в ассоциации считают такую динамику незначительной.
Одной из причин стабильности предложения стал высокий вылов. К 25 ноября российские рыбаки добыли более 650 тысяч тонн тихоокеанской сельди — на 28% больше, чем за тот же период годом ранее.
«Сейчас идет активный лов нагульной сельди, средние отпускные цены — цены рыбаков — сохраняются на уровне прошлого года», — рассказал президент ВАРПЭ Герман Зверев.
По данным ассоциации, с января 2022 года по январь 2025 года отпускные цены на тихоокеанскую и атлантическую сельдь росли медленнее потребительских цен. В 2025 году динамика была неодинаковой: тихоокеанская сельдь находилась в периоде роста цен около двух месяцев, а атлантическая — почти год. Однако с начала 2026 года отпускные цены на обе разновидности рыбы заметно снизились относительно общего индекса потребительских цен.
При этом стабильность оптовой стоимости не означает, что сельдь в магазинах обязательно продается по той же цене, что и год назад. На розничную стоимость влияют переработка, упаковка, хранение, логистика и торговые наценки.
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