Инфляция ее не берет: в России нашли рыбу, которая год не дорожает

Пока стоимость многих продуктов продолжает меняться, сельдь остается одним из самых стабильных товаров на российском рыбном рынке. За год ее оптовая цена практически не изменилась и держится в пределах 115–117 рублей за килограмм. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Всероссийскую ассоциацию рыбопромышленников и экспортеров (ВАРПЭ).

Небольшое движение цен все же наблюдается: в последние недели оптовая стоимость выросла менее чем на 2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Однако в ассоциации считают такую динамику незначительной.

Одной из причин стабильности предложения стал высокий вылов. К 25 ноября российские рыбаки добыли более 650 тысяч тонн тихоокеанской сельди — на 28% больше, чем за тот же период годом ранее.

«Сейчас идет активный лов нагульной сельди, средние отпускные цены — цены рыбаков — сохраняются на уровне прошлого года», — рассказал президент ВАРПЭ Герман Зверев.

По данным ассоциации, с января 2022 года по январь 2025 года отпускные цены на тихоокеанскую и атлантическую сельдь росли медленнее потребительских цен. В 2025 году динамика была неодинаковой: тихоокеанская сельдь находилась в периоде роста цен около двух месяцев, а атлантическая — почти год. Однако с начала 2026 года отпускные цены на обе разновидности рыбы заметно снизились относительно общего индекса потребительских цен.

При этом стабильность оптовой стоимости не означает, что сельдь в магазинах обязательно продается по той же цене, что и год назад. На розничную стоимость влияют переработка, упаковка, хранение, логистика и торговые наценки.

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