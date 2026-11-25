В документе 2025 года отмечено, что «подтверждается соответствующими письками».

«Я думала это ИИ, а это у нас Арбитражный суд Московского округа так балуется. Ну что, теперь доказательства только так подтверждаем?» — написала Анастасия.

Хотя подписчики отметили, что опечатки случаются у всех, но им ответили, что в судах все должно быть четко, особенно в кассации.

«Видимо заказчик с подрядчиком прям там мерились», — сказала одна из комментаторов.

Также люди назвали этот документ шедевром и уморой. Некоторые подчеркнули, что раз в суде разрешили, то можно и меряться.

«У меня районный суд тоже решил немного пошалить. Стороны договорились об алиментах в размере 12 тыс. рублей, а суд взыскал все 120 тыс. рублей. И ведь отдельно указал, что ответчик не возражает. Видимо, суд решил, что раз стороны проявили взаимопонимание, то почему бы не проявить щедрость за счет ответчика», — поделился подписчик историей об опечатках в суде.

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