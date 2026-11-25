По словам врача, выявляемость ковида сейчас крайне мала, а пациенты переносят его легче, чем раньше. Рост заболеваемости гриппом А и В специалисты также не фиксируют.

Прокофьев отметил, что врачи в основном сталкиваются с вирусно-бактериальными инфекциями: вирус ослабляет иммунитет, затем присоединяется бактериальная инфекция. У пациентов развиваются синуситы, фарингиты или бронхиты, реже — пневмонии.

«Связано это во многом с проведенной профилактикой в виде вакцинации и достаточно своевременным обращением пациентов. Погода, которая на сегодняшний момент есть, тоже способствует невысокому уровню заболеваемости, потому что сейчас достаточно тепло и резких перепадов не происходит. Это позволит подготовиться иммунной системе к холодам», — пояснил врач невысокую заболеваемость в эфире радио Sputnik.

Первый пик острых респираторных вирусных инфекций Прокофьев ожидает примерно к середине декабря. Он связал предстоящий рост числа обращений пациентов с низкими температурами.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.