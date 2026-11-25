Жителям Подмосковья рекомендуют начинать подкормку птиц после наступления устойчивых морозов и появления снежного покрова. Хлеб и остатки со стола могут навредить пернатым, сообщает пресс-служба министерства экологии и природопользования Московской области.

Зимнюю подкормку птиц стоит начинать, когда установятся устойчивые морозы и снежный покров. Минэкологии Подмосковья предупреждает, что хлеб, особенно черный и свежий, вызывает брожение в желудке птиц, а содержащаяся в выпечке соль вредит почкам.

«Зимняя подкормка должна быть продуманной: это не утилизация остатков со стола, а помощь, которая требует ответственности», — подчеркнул министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов.

Для подкормки подходят сырые нежареные и несоленые семечки подсолнечника — основной корм для синиц. Также можно давать сырое несоленое сало небольшими кусочками, но только в мороз, сушеные ягоды рябины, боярышника и шиповника. Овес, просо и цельные зерна пшеницы допустимы в небольших количествах.

Птицам нельзя давать любой хлеб, жареные, соленые и сладкие семечки, орехи и чипсы. Под запретом также сало с солью и специями, копчености, остатки супов, каши с маслом, колбаса, сосиски, печенье, сдоба и конфеты. Заплесневелые и испорченные продукты недопустимы.

Кормушки необходимо регулярно чистить. Подкормка не должна быть слишком обильной, чтобы птицы сохраняли способность самостоятельно добывать пищу.

Отдельно ведомство напомнило о подкормке голубей и уток в парках и на водоемах. Водоплавающим, зимующим на незамерзающих водоемах, можно давать зерно и специальный комбикорм, но не хлеб. Бросать корм в воду в больших количествах нельзя.

Скоро в регионе стартует ежегодная акция «Покорми птиц» под эгидой министерства. Тихон Фирсов пригласил жителей к участию и выразил надежду, что в этом году участников станет больше. Он отметил, что правильно оборудованная кормушка и подходящий корм могут спасти десятки птиц в самые холодные месяцы.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что тема экологии актуальна для Московской области.

«Тема экологии всегда актуальна для любой территории, в том числе, для Подмосковья, где живет, отдыхает, гуляет, работает большое количество людей. Мы поставили задачу, чтобы в территориях, в городах Подмосковья не было «грязных» предприятий, которые существенно влияют на экологию, доставляют хлопоты жителям. Эта работа ведется весьма успешно», — сказал Воробьев.