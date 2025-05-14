«Мне его не жалко»: юная мама раскроила голову малыша о чугунную ванну

Молодая мать разбила голову 7-месячному сыну о чугунную ванну в Кемерове

В Кемерове суд приговорил к двум годам колонии общего режима 21-летнюю девушку, которая разбила голову своему 7-месячному сыну о чугунную ванну, сообщает «Daily Карелия» .

Инцидент произошел в феврале текущего года. Пострадавшего мальчика госпитализировали в местную больницу. Врачи диагностировали у ребенка черепно-мозговую травму.

После лечения мальчика передали отцу. В настоящее время мужчине и его сыну оказывается социальная и психолого-педагогическая помощь.

Суд признал девушку виновной по статье 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью) и назначил ей наказание в виде двух лет заключения в колонии общего режима.

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