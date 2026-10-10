С начала года жертвами нападения медведей стали около 25 человек

Около 25 человек погибли в результате нападения медведей в РФ с начала 2026 года, сообщает ТАСС .

Больше всего смертельных случаев с нападением медведей зафиксировано в Красноярском крае — там погибли 7 человек.

Отмечается, что за последние годы в лесах сильно выросла популяция медведей. Кроме того, этот год стал неурожайным в тайге и голод гонит хищников к населенным пунктам, где происходит большая часть нападений на людей.

Ранее сообщалось, что в Алтайском крае 15-летнего подростка спас от медведя взорвавшийся смартфон. Лесной хищник прокусил телефон в момент нападения на юношу, испугался начавшегося пожара и убежал.

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