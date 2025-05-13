В Перми 16-летний подросток зарезал бабушку и дядю в результате бытового конфликта. Несовершеннолетнего задержали, сообщает РЕН ТВ .

Трагедия произошла накануне в квартире многоэтажки на улице Коминтерна. Между школьником и его дядей произошел конфликт. В ходе ссоры девятиклассник схватил кухонный нож и напал на мужчину.

Пожилая женщина попыталась вмешаться и успокоить родственников, однако подросток несколько раз ударил ее ножом. От полученных травм пенсионерка и мужчина скончались на месте происшествия.

Правоохранительные органы задержали подростка. По факту случившегося возбудили уголовное дело по статье 105 УК РФ (убийство).

Ранее тела двух девочек 3 и 7 лет и их матери обнаружили в гараже в Саратове. Следователи возбудили уголовное дело.