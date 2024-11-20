В Пентагоне подтвердили отправку запрещенных противопехотных мин США Украине

Соединенные Штаты действительно разрешили Украине использовать противопехотные мины в конфликте с Россией, и передадут это вооружение. Информацию ТАСС подтвердил представитель министерства обороны США.

В Washington Post утром писали, что Байден одобрил поставку противопехотных мин Украине. Использовать их можно будет только на поле боя. ВСУ понадобится это оружие для остановки наступления российских солдат. До этого 160 государств подписали международный договор, согласно которому подобные боеприпасы на поле боя применять запрещено.

По словам источника в Пентагоне, Вашингтон поставит Киеву нестойкие мины. Они становятся инертными через некоторое время. США запретили ВСУ использовать такие взрывные устройства в городах и районах, где есть мирные граждане.

Ранее житель Белгородской области подорвался на мине, гуляя с собакой. От полученных ранений мужчина скончался на месте.