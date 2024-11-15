Житель Белгородской области подорвался на мине, гуляя с собакой

В селе Грузское Борисовского района Белгородской области местный житель во время прогулки с собакой в лесу подорвался на взрывном устройстве, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

Он добавил, что мужчина от полученных ранений скончался на месте.

«Выражаю самые искренние слова соболезнования и поддержки, хотя понимаю, что нет таких слов, которые могли бы утешить родных и близких», — написал глава региона в своем Telegram-канале.

Губернатор попросил жителей области быть осторожными и внимательными, а также пока не гулять по лесу и внимательно смотреть по сторонам и под ноги, так как от этого зависит жизнь. Также он рекомендовал изучить информацию с описанием мин, которые противник разбрасывает по территории, и правил поведения при опасных находках.