США поставят Украине противопехотные мины

сегодня в 04:35

Президент США Джо Байден одобрил поставку противопехотных мин Украине для защиты от российского наступления, пишет газета «Известия» со ссылкой на Washington Post.

Использование мин будет разрешено только на территории Украины, отмечает издание со ссылкой на двух американских чиновников.

Мера должна предотвратить успешное наступление российской армии. О количестве и типе взрывных устройств в публикации не сообщается.

Авторы статьи напомнили, что более 160 стран подписали международный договор, запрещающий использование этих мин.

Ранее сообщалось о намерении Вашингтона отправить Киеву новые пакеты вооружений.