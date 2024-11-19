США объявят о новых пакетах военной помощи Украине

Вашингтон готовится направить Киеву новый пакет военной помощи, сообщает РИА Новости со ссылкой на постпреда США в ООН Линда Томас-Гринфилд.

"Мы объявим о дополнительной помощи в сфере безопасности для Украины в ближайшие дни", – сказала она в ходе заседания Совбеза ООН. Детали новых военных поставок она не раскрыла.

Ранее газета New York Times опубликовала информацию о разрешении Украине использовать американское дальнобойное оружие по территории России. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель уточнил, что дальность действия таких ракет составляет 300 км.

В Москве пообещали дать "адекватный и ощутимый" ответ на действия Запада по эскалации конфликта.