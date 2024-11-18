Захарова рассказала, каким будет ответ Москвы на возможные удары Киева вглубь РФ

Если Киев ударит вглубь РФ дальнобойными ракетами, Москва ответит на это «адекватно и ощутимо», заявила официальный представитель МИДа Мария Захарова, сообщает РБК .

По ее словам, если Киев будет использовать дальнобойные ракеты для ударов по России, это изменит суть и природу украинского конфликта. Удары вглубь РФ будут означать прямое участие США и их союзников в боевых действиях против России.

Захарова добавила, что при таком сценарии Москва ответит на удары Киева. Этот ответ будет «адекватным и ощутимым».

Также Захарова напомнила, что президент РФ Владимир Путин уже высказывался по данному поводу в сентябре. Он подчеркивал, что природа украинского конфликта изменится сразу, если Запад разрешит Киеву бить вглубь РФ.

Накануне газета The New York Times сообщила, что президент США Джо Байден санкционировал применение Украиной дальнобойных ракет ATACMS по РФ. Официально Соединенные Штаты не подтверждали и не опровергали это.