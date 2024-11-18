Захарова напомнила слова Путина после разрешения Киеву бить вглубь России

Захарова: Путин уже все сказал о разрешении Украине бить вглубь РФ

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что российский лидер Владимир Путин уже высказывался по поводу разрешения киевскому режиму наносить удары дальнобойными ракетами вглубь страны, сообщает РБК .

«Президент на этот счет высказался», — заявила Захарова.

В сентябре текущего года Путин подчеркивал, что природа украинского конфликта изменится сразу же, как только Запад разрешит Киеву использовать дальнобойное оружие против РФ. Российские власти будут принимать решения, основываясь на тех угрозах, которые встанут перед страной, добавил он.

«Речь идет о том, чтобы принять решение о том, что страны НАТО напрямую участвуют в военном конфликте или нет», — отметил глава государства.

Накануне вечером президент Соединенных Штатов Джо Байден дал Украине разрешение на применение дальнобойных ракет ATACMS при обстреле территории РФ. Следом использование ракет SCALP/Storm Shadow для аналогичных целей санкционировали Париж и Лондон.