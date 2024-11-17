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Франция и Великобритания разрешили нанесение ударов по РФ дальнобойным оружием

Франция и Великобритания разрешили нанесение ударов вглубь территории России дальнобойным оружием, сообщает ТАСС со ссылкой на газету Le Figaro.

Как пишет газета, Киев «сможет использовать для этих целей ракеты SCALP / Storm Shadow».

Ранее президент США Джо Байден первый раз разрешил Украине применять дальнобойные ракеты ATACMS по территории Российской Федерации.

Дальность ATACMS составляет 50 миль (около 80 км), и они могут быть использованы на территории Курской области.

Телеканал CNN сообщал, что США убеждают Украину применять ATACMS «наиболее эффективно». В Вашингтоне просят использовать ракеты только для атак по «важным целям» на территории РФ.

Как агентство Reuters, Киев может нанести удары по территории России с помощью дальнобойного оружия в ближайшие дни.