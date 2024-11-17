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Reuters: Киев планирует нанести удары по РФ дальнобойным оружием в ближайшие дни

Киев планирует нанести удары по территории России с помощью дальнобойного оружия в ближайшие дни, сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство Reuters.

Украина планирует осуществить первые удары с применением дальнобойного оружия в ближайшие дни», — говорится в публикации.

Источники агентства отмечают, что первые удары вглубь территории России, вероятно, будут нанесены с помощью ракет ATACMS.

Президент США Джо Байден первый раз разрешил Украине применять дальнобойные ракеты ATACMS по территории Российской Федерации.

Дальность ATACMS составляет 50 миль (около 80 км), и они могут быть использованы на территории Курской области.

Телеканал CNN сообщал, что США убеждают Украину применять ATACMS «наиболее эффективно». В Вашингтоне просят использовать ракеты только для атак по «важным целям» на территории РФ.