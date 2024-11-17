Reuters: Киев планирует нанести удары по РФ дальнобойным оружием в ближайшие дни
Киев планирует нанести удары по территории России с помощью дальнобойного оружия в ближайшие дни, сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство Reuters.
Украина планирует осуществить первые удары с применением дальнобойного оружия в ближайшие дни», — говорится в публикации.
Источники агентства отмечают, что первые удары вглубь территории России, вероятно, будут нанесены с помощью ракет ATACMS.
Президент США Джо Байден первый раз разрешил Украине применять дальнобойные ракеты ATACMS по территории Российской Федерации.
Дальность ATACMS составляет 50 миль (около 80 км), и они могут быть использованы на территории Курской области.
Телеканал CNN сообщал, что США убеждают Украину применять ATACMS «наиболее эффективно». В Вашингтоне просят использовать ракеты только для атак по «важным целям» на территории РФ.