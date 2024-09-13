CNN: США убеждают Украину бить ракетами ATACMS по РФ «максимально эффективно»

По информации американского телеканала CNN, Вашингтон убеждает Киев использовать дальнобойные ракеты ATACMS «максимально эффективно» и тратить их только на важные цели в России, сообщает Газета.Ru .

В CNN подчеркнули, что у американского министерства обороны ограничен запас систем большой дальности. Поэтому в США призвали Украину использовать их максимально эффективно и только на цели стратегической важности.

Американский чиновник, который пожелал остаться неизвестным, отметил, что президент США Джо Байден считает оправданными будущие дальние атаки на Крым и российский военно-морской флот, который там расположен.

В Кремле заявили, что недавнее высказывание президента России Владимира Путина о западных ракетах достигло адресатов и было четко понято. Глава государства заявил, что использование ракет большой дальности для поражения целей в РФ означает прямое участие НАТО в конфликте.