Текущий президент США Джо Байден первый раз разрешил Украине применять дальнобойные ракеты ATACMS по территории Российской Федерации, пишет РИА Новости со ссылкой на New York Times

Однако в команде Байдена высказали свои опасения, что такие удары ВСУ дальнобойным оружием США могут спровоцировать Россию на силовой ответ против Вашингтона и его союзников.

Дальность ATACMS составляет 50 миль (около 80 км), и они могут быть использованы на территории Курской области.

Телеканал CNN сообщал, что США убеждают Украину применять ATACMS «наиболее эффективно». В Вашингтоне просят использовать ракеты только для атак по «важным целям» на территории РФ.

Ранее украинский президент Владимир Зеленский потребовал от западных партнеров критически важной поддержки после того, как Россия ударила по военным объектам, которые расположенв Киеве.