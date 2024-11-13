Зеленский обратился к Западу после потери ПВО под Киевом

Украинский президент Владимир Зеленский затребовал от западных партнеров критически важной поддержки после того, как Россия ударила по военным объектам, расположенным в Киеве, пишет Газета.ru .

Лидер Украины заявил, что Киеву «критически важно» иметь все необходимые средства для обороны, поэтому напомнил западным странам о том, что поставка ракет для систем ПВО является необходимым условием с их стороны, как и в целом выполнение соглашений по производству и поставкам в военной сфере.

«И чем успешнее будут наши воины, тем ближе мы будем продвигаться к окончанию этой войны. Вот как достигается мир с помощью силы», — написал Зеленский в соцсети Х.

Военные корреспонденты уже писали, что, вероятно, ночные удары России по системе противовоздушной обороны в Киеве и Киевской области являются определенной тактикой, которая методично разрушает украинское ПВО в столичном регионе и ослабляет позиции ВСУ.

Ранее аналитики сообщали, что Зеленский скоро может сложить президентские полномочия, срок которых на самом деле истек еще в мае 2024 года. К этому может привести президентство избранного лидера США Дональда Трампа.