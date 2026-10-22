25 советников по воспитанию из Подмосковья проходят обучение в Томске

Советники директоров по воспитанию из Московской области с 19 по 23 октября осваивают новые практики работы с детьми и молодежью в Томском государственном педагогическом университете. В обучении участвуют 25 человек, сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

С 19 по 23 октября 25 советников директоров по воспитанию из Московской области проходят очное профильное обучение на базе Томского государственного педагогического университета.

Участники расширяют профессиональные компетенции, знакомятся с новыми подходами к организации воспитательной деятельности и осваивают инструменты работы с детьми и молодежью. Полученные знания и идеи они смогут использовать для реализации проектов и инициатив в образовательных организациях.

Важная часть обучения — обмен опытом с коллегами из других регионов. Он позволяет познакомиться с успешными практиками, по-новому взглянуть на привычные задачи и найти решения актуальных вопросов воспитания.

Всероссийский проект «Навигаторы детства» реализуется Росдетцентром при поддержке министерства просвещения Российской Федерации.

В Подмосковье хорошие результаты в сфере образования благодаря открытости школ к нововведениям и диалогу с обществом, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Особенно я хочу отметить наши флагманские школы, но подчеркнуть не их привилегированность, а то, что они всегда открыты (к диалогу, к чему-то новому — ред.)», — сказал Воробьев.