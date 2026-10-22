Онколог Чеховской больницы напомнила о важности регулярных обследований

Онкологические заболевания могут годами развиваться без симптомов. Анна Хотулева напомнила, что регулярные обследования нужны даже при отсутствии жалоб: раннее выявление болезни расширяет возможности эффективного лечения.

«К сожалению, некоторые пациенты обращаются уже тогда, когда появляются боль и другие выраженные симптомы. Но задача — обнаружить болезнь значительно раньше. Именно для этого существуют скрининговые исследования», — объяснила онколог.

Диспансеризация помогает выявлять распространенные виды рака. Для диагностики рака молочной железы женщинам с 40 до 75 лет включительно раз в два года проводят маммографию. Она позволяет обнаружить изменения, которые еще нельзя определить на ощупь.

Для выявления предраковых изменений и признаков рака шейки матки женщинам от 18 до 64 лет раз в три года проводят цитологическое исследование мазка. Мужчинам старше 45 лет в рамках диспансеризации назначают анализ крови на простатспецифический антиген (ПСА), чтобы определить необходимость дальнейшего обследования предстательной железы.

Для скрининга колоректального рака у мужчин и женщин используют анализ кала на скрытую кровь: с 40 до 64 лет — раз в два года, с 65 до 75 лет — ежегодно. При отклонениях врач может назначить колоноскопию.

«Подозрительный результат скрининга еще не означает онкологический диагноз. Это сигнал о необходимости дополнительного обследования», — подчеркнула Анна Хотулева.

В Чеховской больнице диспансеризацию проводят каждый будний день. Бесплатно пройти обследования по полису ОМС можно в поликлинике по адресу: ул. Гагарина, 37А, кабинет профилактики № 131. Запись доступна по телефону 122, через лечащего врача, региональный портал «Здоровье» или инфомат поликлиники.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что необходимо создать все условия для того, чтобы жители Московской области не сталкивались с препятствиями при прохождении диспансеризации.

«Вы знаете, что диспансеризация — это и веление времени, и (проходит — ред.) в рамках национального проекта президента», — сказал Воробьев.