Глава Химок оценила благоустройство пешеходного маршрута вдоль Юбилейного проспекта

На участке от дома № 6 до дома № 60 полностью обновили покрытие пешеходной зоны по наказам жителей в рамках Народной программы партии «Единая Россия»: старую плитку заменили на асфальт, установили новые бортовые камни. Теперь здесь ровный тротуар шириной три метра и протяженностью около 1 км.

«Наш приоритет — комфорт для химчан. Его формируют благоустроенные пешеходные маршруты и качественная городская среда», — отметила Инна Федотова.

Обновление этого участка — часть масштабной программы по обустройству пешеходных коммуникаций при поддержке губернатора Московской области Андрея Воробьева. Из 65 пешеходных маршрутов, запланированных на 2026 год, работы завершены на 54. Оставшиеся дорожки в разных микрорайонах округа планируется завершить в установленные сроки: глава округа взяла исполнение работ под личный контроль.