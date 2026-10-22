В Красногорске строят детский сад на 350 мест

Компания ПИК завершила монолитные работы в детском саду на 350 мест в квартале «Ильинские луга» городского округа Красногорск, сообщает пресс-служба министерства жилищной политики Московской области.

В строящемся детском саду в квартале «Ильинские луга» завершены монолитные работы. Гидроизоляция фундамента выполнена на 25%, каменная кладка — на 18%. Объект возводит компания ПИК.

Трехэтажное здание площадью почти 4,4 тыс. кв. метров рассчитано на 350 детей. Здесь откроют 14 групп, в том числе две для малышей от 1,5 до 3 лет. Остальные предназначены для дошкольников младшего, среднего, старшего и подготовительного возраста.

В саду предусмотрены столовая, физкультурный зал для занятий спортом и активных игр, музыкальный зал для праздников и развивающих занятий, кружковые комнаты и мастерские. На территории оборудуют игровые площадки с теневыми навесами с учетом возраста воспитанников.

В «Ильинских лугах» уже построены 28 жилых домов, школа на 1500 мест и четыре детских сада общей вместимостью 1200 мест. Помимо нового сада, здесь строят еще одну школу на 1500 мест, поликлинику на 400 посещений в смену, пожарное депо и многоуровневый паркинг.

В квартале есть широкий зеленый пешеходный бульвар. Девятиэтажные дома с большими окнами обеспечивают естественное освещение квартир и дворов. Для жителей всех возрастов открыт ПлейХаб «Гравити» — игровое пространство с космической тематикой, холмами, зонами для игр и отдыха.

Компания ПИК, группа «Самолет», Level Group, ГК «Гранель», ГК ФСК и другие застройщики построили социальные объекты в рамках комплексного развития территорий за счет внебюджетного финансирования.

Национальный проект «Семья» - это поддержка российской семьи на каждом этапе: от рождения и воспитания детей до заботы о людях старшего поколения. В рамках него можно оформить выплаты, взять льготную ипотеку, вести интересную жизнь в любом возрасте, при необходимости получать уход — и многое другое.

По словам губернатора Московской области Андрея Воробьева, ежегодно в Подмосковье становится на 40 тыс. школьников больше, именно поэтому в регионе продолжают строить современные образовательные учреждения, а также капитально ремонтируют уже имеющиеся объекты.

«Мы делаем капитальный ремонт в 42 школах по президентскому нацпроекту «Образование». Мы хотим, чтобы школы были не просто местами для учебы, а настоящими центрами для развития детей, где они смогут учиться, творить и проводить время», — заявил Воробьев.