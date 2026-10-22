В 10 округах Подмосковья очистили дорожные знаки от рекламы и граффити

Дорожные службы удалили незаконную рекламу и граффити с дорожных знаков на региональных дорогах в 10 округах Подмосковья, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Сотрудники Мосавтодора выявили незаконную рекламу и граффити на дорожных знаках при обследовании региональной дорожной сети. По итогам проверки дорожные службы очистили знаки в 10 округах.

Вандальные надписи удалили в поселке Монино округа Щелково на Железнодорожной улице, в Долгопрудном на Лихачевском шоссе, в Ивантеевке Пушкинского округа на улице Дзержинского, в Люберцах на Комсомольском проспекте и в Лосино-Петровском на Лесной улице. В Одинцовском округе работы провели в Голицыно на Советской улице и в селе Каринском на Центральной улице, в Дмитровском округе — в поселке Деденево на Советской улице.

Несанкционированную рекламу сняли со знаков в микрорайоне Кучино в Балашихе на Центральной улице, в Щелкове в 1-м Советском переулке, во Фрязине на проспекте Мира и в Сергиевом Посаде на проспекте Красной Армии.

Реклама и граффити на дорожных знаках портят их внешний вид и снижают безопасность движения. Очистка помогает поддерживать порядок на дорогах.

Актуальная информация о дорогах и транспорте Подмосковья доступна в официальном канале министерства в МАКС.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что работа сотрудников Госавтоинспекции — это ответственность за жизни людей и гарантия безопасности на дорогах.

«По нашим трассам каждый день ездят миллионы автомобилей. Несмотря на это, в регионе снижается аварийность на дорогах — за 10 лет на 60%. В этом большая заслуга современных технологий и тех, кто честно и добросовестно делает свою работу», — написал Воробьев.