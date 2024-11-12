Победа Дональда Трампа на выборах в США может означать конец для президента Украины Владимира Зеленского, согласно мнению аналитиков. Эксперты уверены, что шансы Зеленского на выживание стремятся к нулю, и планы его ликвидации уже подготовлены спецслужбами, сообщает «Царьград» .

Цель устранения Владимира Зеленского заключается в его замене на более послушного лидера, который согласится на переговоры с Россией. Дональд Трамп, поддерживающий завершение конфликта на Украине, имеет личные обиды на Зеленского за его поддержку демократов и негативные высказывания о Трампе и его окружении.

В 2023 году бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон заявил, что дни Зеленского сочтены и возможно его убийство, за которое США могут обвинить Россию. Бывший разведчик Фил Джиральди поддержал эту версию, предполагая, что в ликвидации могут обвинить кого-то из окружения Зеленского, чтобы устранить неугодного чиновника.

«Если президентом станет Дональд Трамп, то это ознаменует для него (Зеленского - ред.) начало конца: от Зеленского постараются избавиться и найти ему замену, чтобы разрешить конфликт посредством переговоров», — отметил Джонсон.

Гибель Зеленского может быть осуществлена через авиа- или автомобильную катастрофу, как это часто происходит в историях спецслужб. Несмотря на редкие вылеты президента Украины, 22 октября украинские авиационные власти объявили о разрешении для Supernova Airlines на выполнение рейсов в Европу, что вызывает вопросы, учитывая закрытое небо Украины с начала конфликта. Интересно, что перед снятием запретов у Supernova Airlines появился Boeing 737-800SF, что может указывать на подготовку к возможным операциям.