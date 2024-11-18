Боррель подтвердил разрешение Вашингтона на удары вглубь России

Глава внешнеполитического ведомства Евросоюза Жозеп Боррель сообщил, что Вашингтон дал разрешение на атаки американскими ракетами до 300 км вглубь территории России, пишет ТАСС .

«Администрация США разрешила применение своих ракет на расстояние до 300 км вглубь территории России», — сказал Боррель на пресс-конференции.

При этом политик посетовал, что «это не очень далеко», и такое решение нужно было принимать раньше.

В Белом доме до сих прямо не подтвердили санкционирование дальнобойных ударов. Крупные СМИ предполагают, что атаковать будут только Курскую область, чтобы удержать часть захваченного ВСУ региона.

Ранее официальный представитель МИДа Мария Захарова заявила, что ответ Москвы на эскалацию конфликта будет «адекватным и ощутимым». Президент РФ Владимир Путин указывал, что природа украинского конфликта изменится сразу, если Запад разрешит Киеву бить вглубь РФ.