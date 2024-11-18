Reuters назвало срок удара ракетами ATACMS по России

Reuters ожидает первый удар ATACMS по России в ближайшие дни

Американское агентство Reuters утверждает, что Украина «в ближайшие дни» может нанести первые удары вглубь России с использованием дальнобойных ракет ATACMS. В Белом доме прямо не подтверждали, что разрешили Киеву такие атаки.

Reuters отчасти вторит CNN и утверждает, что американцы разрешили Украине наносить дальнобойные удары по России, чтобы «помочь Киеву защитить плацдарм в Курской области». Именно оккупированные территории российского региона Украина сможет сделать «рычагом влияния» на «любых военных переговорах», считает издание.

Вместе с тем военные аналитики полагают, что, вероятно, США выдали Украине такое разрешение слишком поздно, и дальнобойные удары уже не смогут изменить ход конфликта. Такого же мнения придерживается представитель Минобороны одной из стран Центральной Европы, с которым поговорили американские телевизионщики.

«Военные аналитики заявили, что влияние на поле боя, где Украина уже несколько месяцев отстает, будет зависеть от того, какие ограничения останутся. Но хотя сдвиг может укрепить операцию „Курск“, в целом он вряд ли изменит правила игры», — говорится в статье.

Агентство также считает, что Украина нанесет первые удары вглубь России с помощью ATACMS уже в ближайшие дни. Эти ракеты могут поражать цели на расстоянии 306 километров.

Замсоветника президента США по нацбезопасности Джон Файнер напрямую не подтвердил, но и не опроверг сообщения, что Белый дом разрешил наносить дальнобойные удары вглубь России ракетами ATACMS.