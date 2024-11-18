США странно ответили на заявления о дальнобойных ударах вглубь России
Замсоветника президента США по нацбезопасности Джон Файнер напрямую не подтвердил, но и не опроверг сообщения журналистов, что команда президента Джозефа Байдена разрешила Украине наносить дальнобойные удары вглубь России ракетами ATACMS. По его словам, в Вашингтоне неоднократно заявляли, что принимают решения, исходя из ситуации на украинском фронте, сообщает РИА Новости.
«Соединенные Штаты на протяжении всего конфликта четко заявляли, что будут принимать политические решения, исходя из ситуации на поле боя, включая значительное обострение, связанное с размещением сил иностранного государства на территории России в последние дни и недели», — сказал Файнер журналистам.
В СМИ писали, что США разрешили Украине бить вглубь российской территории из-за того, что вместе с ВС РФ якобы начали сражаться северокорейские солдаты. Москва подчеркивала, что у Вашингтона нет никаких подтверждений таким подозрениям, а Пхеньян и вовсе называл подобные упреки «грязными маневрами» Запада.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ответ на это указывал, что если Украине действительно разрешили использовать американские ракеты ATACMS при ударах вглубь России, то это говорит о новом витке напряженности.