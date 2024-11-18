США странно ответили на заявления о дальнобойных ударах вглубь России

США не подтвердили и не опровергли заявления о дальнобойных ударах вглубь России

Замсоветника президента США по нацбезопасности Джон Файнер напрямую не подтвердил, но и не опроверг сообщения журналистов, что команда президента Джозефа Байдена разрешила Украине наносить дальнобойные удары вглубь России ракетами ATACMS. По его словам, в Вашингтоне неоднократно заявляли, что принимают решения, исходя из ситуации на украинском фронте, сообщает РИА Новости .

«Соединенные Штаты на протяжении всего конфликта четко заявляли, что будут принимать политические решения, исходя из ситуации на поле боя, включая значительное обострение, связанное с размещением сил иностранного государства на территории России в последние дни и недели», — сказал Файнер журналистам.

В СМИ писали, что США разрешили Украине бить вглубь российской территории из-за того, что вместе с ВС РФ якобы начали сражаться северокорейские солдаты. Москва подчеркивала, что у Вашингтона нет никаких подтверждений таким подозрениям, а Пхеньян и вовсе называл подобные упреки «грязными маневрами» Запада.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ответ на это указывал, что если Украине действительно разрешили использовать американские ракеты ATACMS при ударах вглубь России, то это говорит о новом витке напряженности.