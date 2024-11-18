Байден разрешил бомбить Россию ракетами ATACMS: Кремль выступил с заявлением
Фото - © Тактическая ракета MGM-140 ATACMS и сменный пакет 227-мм ракет MFOM/Wikipedia.org
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что если Украине действительно разрешили наносить удары вглубь российской территории с помощью американских ракет ATACMS, то это означает новый виток напряженности. Ранее газета The New York Times писала, что глава США Джозеф Байден дал добро на такие атаки, сообщает ТАСС.
Песков также обратил внимание, что у Кремля пока нет доказательств, что Украина действительно получила санкцию на нанесение дальнобойных ударов вглубь России. По его словам, власти знают об этом только из западной прессы.
Вместе с тем Песков подчеркнул, что команда уходящего президента США Джозефа Байдена «подливает масло в огонь» конфликта на Украине. По его словам, действующий состав Белого дома хочет добиться дальнейшего «нагнетания напряженности» вокруг украинского кризиса.
Дмитрий Песков также ответил, рассматривает ли Россия «заморозку» конфликта на Украине.