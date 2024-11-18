Байден разрешил бомбить Россию ракетами ATACMS: Кремль выступил с заявлением

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что если Украине действительно разрешили наносить удары вглубь российской территории с помощью американских ракет ATACMS, то это означает новый виток напряженности. Ранее газета The New York Times писала, что глава США Джозеф Байден дал добро на такие атаки, сообщает ТАСС .

Песков также обратил внимание, что у Кремля пока нет доказательств, что Украина действительно получила санкцию на нанесение дальнобойных ударов вглубь России. По его словам, власти знают об этом только из западной прессы.

Вместе с тем Песков подчеркнул, что команда уходящего президента США Джозефа Байдена «подливает масло в огонь» конфликта на Украине. По его словам, действующий состав Белого дома хочет добиться дальнейшего «нагнетания напряженности» вокруг украинского кризиса.

Дмитрий Песков также ответил, рассматривает ли Россия «заморозку» конфликта на Украине.