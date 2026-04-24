«Очень ждем!»: Набиуллина рассказала, когда вернет свою знаменитую брошь

Набиуллина не стала надевать брошь на конференцию

Глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина появилась на пресс-конференции по случаю снижения ключевой ставки без своей знаменитой броши, которую ждала страна.

Ранее данные украшения являлись настоящим индикатором состояния экономики. Эльвира Сахипзадовна надевала их на фоне важных экономических событий. Например, она примерила брошь в виде тучи с дождем на пресс-конференции 23 июля 2021 года, когда ЦБ повысил ключевую ставку на 1 п. п. Но с 2022 года глава ЦБ перестала их носить.

Корреспондент кремлевского пула Александр Юнашев поинтересовался у Набиуллиной, когда она вновь наденет украшение.

«Еще не время», — сказала она.

Юнашев уточнил, произойдет ли это, а 2026 году, но глава ЦБ ответила, что «не знает».

24 апреля на заседании Банк России сохранил умеренно мягкий сигнал. Ключевую ставку снизили на 0,5 процентного пункта до 14,5% годовых.

