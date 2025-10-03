В отношении похитителя ребенка из Балашихи завели уголовное дело

Следователи возбудили уголовное дело после попытки похищения 8-летней девочки возле магазина в Балашихе. 39-летнего уроженца Кургана обвиняют по статье УК РФ о похищении человека, сообщает пресс-служба прокуратуры Московской области.

Расследование уголовного дела взяла под контроль Балашихинская городская прокуратура. В ближайшее время мужчине изберут меру пресечения.

Инцидент произошел 1 октября у магазина на улице Карла Маркса. Неизвестный мужчина схватил за руку 8-летнюю девочку и пытался увести ее в неизвестном направлении, но это заметили прохожие.

Молодой человек подбежал на крики ребенка. Мужчина представился отцом девочки, но она это отрицала. В итоге одна из женщин отвела школьницу домой.

Злоумышленником, предположительно, оказался уроженец Кургана Виталий М., ему 39 лет. Мужчину оперативно задержали и отвезли на допрос. Его уже несколько раз штрафовали за мелкое хулиганство и появление нетрезвым в общественных местах.

