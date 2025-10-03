Полиция задержала мужчину, который хотел похитить школьницу в Балашихе

Сотрудники правоохранительных органов провели задержание мужчины, который хотел увести несовершеннолетнюю в неизвестном направлении в подмосковной Балашихе. Об этом сообщила в своем Telegram-канале официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

По данным «112», злоумышленником, предположительно, оказался уроженец Кургана Виталий М., ему 39 лет. Мужчину везут на допрос.

Задержанного несколько раз штрафовали за мелкое хулиганство и появление нетрезвым в общественных местах. Правоохранители пытаются выяснить мотив его действий.

Вечером 1 октября в Балашихе неизвестный попытался похитить незнакомую школьницу. Он взял девочку за руку и пытался увести с собой. Ребенок начал кричать. К паре подошел молодой человек в капюшоне и помешал забрать школьницу.

Во время диалога предполагаемый злоумышленник говорил, что он — отец девочки. Однако та сказала, что это неправда.

