В Подмосковье совершена попытка похищения ребенка

«112»: в Балашихе мужчина назвался отцом девочки и попытался ее похитить

В подмосковной Балашихе мужчина, предварительно, попытался похитить незнакомую девочку, назвавшись ее отцом. Ребенка спас молодой парень, который услышал крики и прибежал на помощь, сообщает «112» .

Ситуация произошла вечером 1 октября около продуктового магазина. К девочке подошел неизвестный мужчина, который схватил ее за руку и пытался увести.

Ребенок закричал, и на крики прибежал молодой человек в капюшоне, который не позволил забрать несовершеннолетнюю. Во время разговора предполагаемый похититель называл себя папой девочки, но она это отрицала.

Сейчас злоумышленника ищут полицейские.

