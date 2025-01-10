В Ногинске возбудили уголовное дело из-за петарды, травмировавшей школьника

сегодня в 17:49

Следователи в Ногинске возбудили уголовное дело после взрыва петарды в руке школьника. Мальчику пришлось ампутировать пальцы левой руки, сообщает пресс-служба ГСУ СК России по Московской области.

8 января 11-летний школьник возвращался домой с тренировки. Он решил зажечь петарду, но та сразу взорвалась прямо в руке. Мальчик получил серьезные травмы, врачам пришлось ампутировать пальцы левой руки.

Правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего. Возбуждено уголовное дело по ст. 118 УК РФ (причинение тяжкого вреда по неосторожности).

Ранее в подмосковном Волоколамске арестовали 34-летнего кассира, незаконно продавшего двум детям петарду. Впоследствии пиротехника оторвала кисть одному из несовершеннолетних покупателей.