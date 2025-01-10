11-летнему мальчику оторвало пальцы петардой в Ногинске

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Ногинская горпрокуратура начала проверку по факту травмирования ребенка при использовании пиротехники, сообщает пресс-служба подмосковного ведомства.

Предварительно, в районе 6 часов вечера 8 января на площади Ленина в Ногинске пострадал 11-летний мальчик: у него в руке взорвалась петарда. Школьника доставили в больницу, где у него диагностировали травматическую ампутацию нескольких пальцев левой руки.

ЧП произошло из-за нарушения техники безопасности при обращении с пиротехническими изделиями.

Специалисты выяснят все обстоятельства покупки пиротехники ребенком, а еще получения им травмы. По результатам проверки будут приняты необходимые меры прокурорского реагирования.

Ранее в Волоколамске арестовали 34-летнего кассира, который незаконно продал детям петарду. Впоследствии пиротехника оторвала кисть одному из несовершеннолетних покупателей.