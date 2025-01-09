Подмосковный кассир арестован за продажу петарды, вызвавшей трагедию
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В подмосковном Волоколамске арестован 34-летний кассир, незаконно продавший двум детям петарду. Впоследствии пиротехника оторвала кисть одному из несовершеннолетних покупателей, сообщает пресс-служба регионального ГСУ СК России.
Продавца обвинили по пунктам «а», «в» части 2 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности и повлекших травмирование двух несовершеннолетних детей). Суд по ходатайству следствия заключил фигуранта под стражу до 4 марта.
Правоохранители считают, что 2 января обвиняемый продал петарду школьникам 2013 и 2018 года рождения. Дети не достигли 16-летнего возраста и по закону не имели права приобретать пиротехнические изделия.
Вскоре ребята решили использовать петарду, но с первого раза пиротехника не взорвалась. После этого один из мальчиков поднял изделие и хотел вновь его поджечь, однако в этот момент прогремел взрыв.
По итогу ребенку оторвало левую кисть, а его товарищ получил ожоги лица. Расследование дела продолжается.