В Нижегородской области упал самолет

сегодня в 11:11

Легкомоторный самолет RV-7 упал в Нижегородской области. На борту лайнера находились два человека, им удалось выжить, сообщает «112» со ссылкой на источник.

Борт упал в окрестностях села Новоликеево в Кстовском округе. Находившиеся в самолете люди выжили, но получили тяжелые травмы.

После случившегося летчик RV-7 самостоятельно связался с экстренными службами. По словам пилота, после крушения его самолет загорелся.

Прочие обстоятельства случившегося выясняются.

Ранее легкомоторный самолет Р-2002 Sierra разбился у подмосковного аэродрома Мячково. Предварительно, борт рухнул во время тренировочного полета. В результате крушения погибли два человека — пилот-инструктор и курсант.