сегодня в 11:29

В небе над Белгородской областью сбили украинский БПЛА

Дежурные средства ПВО сбили украинский беспилотник в небе над Белгородской областью, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Попытку совершить террористическую атаку киевский режим предпринял около 10:30. ПВО уничтожила беспилотник самолетного типа.

Ранее средства ПВО РФ поразили вертолет Ми-8 Воздушных сил Украины. Также ВС России уничтожили пункты дислокации операторов ударных дронов («Птахи Мадяра») и иностранных наемников.

Тем временем в зоне СВО проходит настоящая «война дронов». Российский ударный дрон «Русак» стоимостью менее 100 тыс. рублей подбил натовский БТР Stryker за 1 млн долларов.