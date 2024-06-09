Система ПВО России уничтожила вертолет Ми-8 ВСУ

сегодня в 15:47

Средства ПВО РФ поразили вертолет Ми-8 воздушных сил Украины. Также ВС России уничтожили пункты дислокации операторов ударных дронов («Птахи Мадяра») и иностранных наемников, сообщает пресс-служба Минобороны РФ .

Кроме того, были уничтожены живая сила и военная техника ВСУ в 131 районе.

За сутки российские военные перехватили 66 БПЛА и 13 реактивных снарядов HIMARS производства США.

Всего с начала проведения СВО уничтожили 610 самолетов и 25463 дронов.

ВС России продолжают проведение спецоперации на территории Украины.