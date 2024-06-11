Российский "копеечный" дрон уничтожил дорогостоящую западную бронемашину

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"Русак" подбил натовский БТР Stryker за миллион долларов

Российский ударный дрон "Русак" стоимостью менее ста тысяч рублей подбил натовский БТР Stryker за миллион долларов в зоне СВО, пишет РИА Новости .

"БПЛА "Русак", который стоит примерно тысячу долларов, уничтожил в зоне СВО бронетранспортёр Stryker", - сообщили агентству в предприятии-разработчике.

Уточняется, что американский БТР оценивается примерно в миллион долларов США.

Дрон разработали в столичной компания "Стратим".

Предприятие названо в честь сказочной птицы из древнеславянской мифологии.

Ранее сообщалось об уничтожении еще одного американского танка Abrams.