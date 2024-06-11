Российский "копеечный" дрон уничтожил дорогостоящую западную бронемашину
"Русак" подбил натовский БТР Stryker за миллион долларов
Российский ударный дрон "Русак" стоимостью менее ста тысяч рублей подбил натовский БТР Stryker за миллион долларов в зоне СВО, пишет РИА Новости.
"БПЛА "Русак", который стоит примерно тысячу долларов, уничтожил в зоне СВО бронетранспортёр Stryker", - сообщили агентству в предприятии-разработчике.
Уточняется, что американский БТР оценивается примерно в миллион долларов США.
Дрон разработали в столичной компания "Стратим".
Предприятие названо в честь сказочной птицы из древнеславянской мифологии.
Ранее сообщалось об уничтожении еще одного американского танка Abrams.