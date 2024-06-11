Российские военные уничтожили еще один американский танк
Abrams и бронемашину эвакуации подбили под Авдеевкой
Танк производства США Abrams и бронемашину эвакуации российские артиллеристы подбили под Авдеевкой, пишет Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».
«Артиллеристы 41-й армии группировки войск „Центр“ уничтожили американский танк и попытавшуюся его эвакуировать НАТОвскую эвакуационную бронемашину», — сказано в сообщении.
Уточняется, что огонь велся из гаубицы 2А65 «Мста-Б». При этом были уничтожены экипажи бронемашин.
Ранее российские военные уничтожили еще один Abrams и БМП Bradley в ДНР.